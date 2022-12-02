В Кировской области ожидаются сильные холода до 6 декабря

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Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в Кировской области.
В Кировской области ожидаются сильные холода до 6 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

До 6 декабря местами среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы (норма — -8...-11 °С).

Тем временем в Ростове-на-Дону продлили штормовое предупреждение до вечера субботы, 3 декабря, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В городе ожидается сильный ветер, что может привести к обрыву линий электропередачи, а также падению деревьев и рекламных конструкций.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что нетипичные морозы в столичном регионе сохранятся только в начале декабря, а со второй декады погода вернётся к климатической норме.

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