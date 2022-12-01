Метеоролог Шувалов спрогнозировал уход нетипичных морозов в Москве ко второй декаде декабря
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
В беседе с телеканалом «360» он отметил, что ситуация изменится на рубеже 10 декабря, когда установится западно-восточный перенос воздушных масс и погода перейдёт в «более приемлемую фазу».
Сохранятся небольшие ночные морозы, около -4...-9 °С, а днём температура воздуха составит -1...-6 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.