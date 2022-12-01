Метеоролог Шувалов спрогнозировал уход нетипичных морозов в Москве ко второй декаде декабря

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что нетипичные морозы в столичном регионе сохранятся только в начале декабря, а со второй декады погода вернётся к климатической норме.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал уход нетипичных морозов в Москве ко второй декаде декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что ситуация изменится на рубеже 10 декабря, когда установится западно-восточный перенос воздушных масс и погода перейдёт в «более приемлемую фазу».

Сохранятся небольшие ночные морозы, около -4...-9 °С, а днём температура воздуха составит -1...-6 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить