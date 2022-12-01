Метеоролог Шувалов спрогнозировал уход нетипичных морозов в Москве ко второй декаде декабря

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что нетипичные морозы в столичном регионе сохранятся только в начале декабря, а со второй декады погода вернётся к климатической норме.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что ситуация изменится на рубеже 10 декабря, когда установится западно-восточный перенос воздушных масс и погода перейдёт в «более приемлемую фазу».

Сохранятся небольшие ночные морозы, около -4...-9 °С, а днём температура воздуха составит -1...-6 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.