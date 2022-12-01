В Севастополе стартовали Всероссийские соревнования по мини-футболу среди школьников

В Севастополе начались Всероссийские соревнования по мини-футболу среди школьных команд.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Севастопольские мальчишки и девчонки уже в шестой раз поборются за восемь путёвок на Всероссийский финал в четырёх возрастных категориях», — заявил начальник управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

Турнир завершится 16 декабря. Он является частью общероссийского проекта «Мини-футбол в школы».

Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.