В Севастополе стартовали Всероссийские соревнования по мини-футболу среди школьников

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В Севастополе начались Всероссийские соревнования по мини-футболу среди школьных команд.
В Севастополе стартовали Всероссийские соревнования по мини-футболу среди школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Koonsiri Boonnak / EyeEm

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Севастопольские мальчишки и девчонки уже в шестой раз поборются за восемь путёвок на Всероссийский финал в четырёх возрастных категориях», — заявил начальник управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

Турнир завершится 16 декабря. Он является частью общероссийского проекта «Мини-футбол в школы».

Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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