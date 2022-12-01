В Нижнем Новгороде завершили реставрацию усадьбы Гусевых

В Нижнем Новгороде завершились работы по реставрации усадьбы Гусевых.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Год назад этот объект был совершенно безжизненным, аварийным, тут не было даже коммуникаций. Сейчас это настоящее украшение квартала», — рассказал губернатор Глеб Никитин.

Дом был построен в 1907 году. Он входит в ансамбль городской усадьбы, принадлежавшей отставному фельдфебелю Ивану Гусеву и его жене Анне.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.