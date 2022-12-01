Синоптик Вильфанд пообещал усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе

С 5 декабря в Московском регионе ожидаются морозы до -11°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы ещё усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется 10-15 градусов, а днём — от 6 до 11 градусов мороза, а это максимальные температуры», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, на следующей неделе также вырастет атмосферное давление.

Тем временем в Тюменской области 1 декабря ожидаются аномальные холода, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.