Синоптик Вильфанд пообещал усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе
«Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы ещё усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется 10-15 градусов, а днём — от 6 до 11 градусов мороза, а это максимальные температуры», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, на следующей неделе также вырастет атмосферное давление.
Тем временем в Тюменской области 1 декабря ожидаются аномальные холода, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.