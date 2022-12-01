Синоптик Вильфанд пообещал усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе

Короткая ссылка
С 5 декабря в Московском регионе ожидаются морозы до -11°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы ещё усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется 10-15 градусов, а днём — от 6 до 11 градусов мороза, а это максимальные температуры», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, на следующей неделе также вырастет атмосферное давление.

Тем временем в Тюменской области 1 декабря ожидаются аномальные холода, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить