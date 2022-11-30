Вильфанд пообещал солнечное и холодное начало зимы в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале декабря.
Вильфанд пообещал солнечное и холодное начало зимы в Москве
  • РИА Новости

«Погода будет соответствовать антициклону. Небо — с переменной облачностью. Облаков будет мало, поскольку нисходящее движение препятствует облакообразованию. Вследствие этого солнечные лучи днём будут достигать подстилающей поверхности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, тепла от солнечных лучей не будет. Температура воздуха ожидается примерно на 5 °С ниже нормы.

«В конце ноября и в первой пятидневке декабря погода больше будет соответствовать концу января. На два месяца погода опережает своё климатическое развитие», — отметил эксперт.

Тем временем в Тюменской области 1 декабря ожидаются аномальные холода, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 °С и более», — заявили синоптики.

Ранее главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.

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