Спасатели призвали не выходить на лёд водоёмов Петербурга

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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.
Спасатели призвали не выходить на лёд водоёмов Петербурга
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Kokhanov / EyeEm

Об этом сообщают «Невские новости».

«Спасатели снова призывают горожан не подвергать себя неоправданному риску, не выходить на лёд водоёмов, ведь он находится в процессе становления и должным образом не окреп», — заявили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU заявил, что погода в стране будет опережать климатическое развитие на два месяца.

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