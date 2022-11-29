Спасатели призвали не выходить на лёд водоёмов Петербурга

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Спасатели снова призывают горожан не подвергать себя неоправданному риску, не выходить на лёд водоёмов, ведь он находится в процессе становления и должным образом не окреп», — заявили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU заявил, что погода в стране будет опережать климатическое развитие на два месяца.