В Пермском крае открылся музей любительского театра

В посёлке Ильинский Пермского края появился музей любительского театра.

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявили в региональном Минкультуры, это первый подобный музей в России. Он расположен в «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года, где до 1917-го работал один из первых театров Прикамья.

Тем временем в Удмуртии завершился приём заявок на участие в отборочном региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Итоги будут объявлены 12 декабря. На окружной этап лучшие постановки отправятся 25 декабря.

Ранее сообщалось, что выставка работ Бориса Кустодиева «Русь купеческая» начнёт работу 15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».