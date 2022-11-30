В Пермском крае открылся музей любительского театра

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В посёлке Ильинский Пермского края появился музей любительского театра.
В Пермском крае открылся музей любительского театра
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  • © Ильинский Музей

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявили в региональном Минкультуры, это первый подобный музей в России. Он расположен в «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года, где до 1917-го работал один из первых театров Прикамья.

Тем временем в Удмуртии завершился приём заявок на участие в отборочном региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Итоги будут объявлены 12 декабря. На окружной этап лучшие постановки отправятся 25 декабря.

Ранее сообщалось, что выставка работ Бориса Кустодиева «Русь купеческая» начнёт работу 15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

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