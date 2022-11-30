В МЧС Татарстана рассказали, как спасти домашних питомцев при пожаре

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану рассказали, как спасти домашних питомцев при пожаре. В среду, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Владельцам советуют не оставлять кошек, собак и других питомцев рядом с горящими свечами и опасными электроприборами.

Если животное спряталось от огня под диваном, лучше его не выманивать, а отодвинуть мебель.

При переноске желательно держать питомца одной рукой под грудью между лапами, а второй — обхватить корпус.

Тем временем в Тюмени при пожаре спасли кошку, передаёт megatyumen.ru.

«В тот вечер на пожаре в трёхкомнатной квартире были спасены двое мужчин, которых мы передали прибывшим медикам. Всегда требуется дополнительно осмотреть комнаты, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку. Она не шевелилась, но ещё, как я заметил, дышала. Я не смог уйти, не взяв её с собой», — заявил сотрудник пожарно-спасательной части № 40 Павел Чевтайкин.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин предупредил владельцев машин, что во время холодов кошки и крысы могут искать убежище под капотом.