В МЧС Татарстана рассказали, как спасти домашних питомцев при пожаре
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Об этом сообщает inkazan.ru.
Владельцам советуют не оставлять кошек, собак и других питомцев рядом с горящими свечами и опасными электроприборами.
Если животное спряталось от огня под диваном, лучше его не выманивать, а отодвинуть мебель.
При переноске желательно держать питомца одной рукой под грудью между лапами, а второй — обхватить корпус.
Тем временем в Тюмени при пожаре спасли кошку, передаёт megatyumen.ru.
«В тот вечер на пожаре в трёхкомнатной квартире были спасены двое мужчин, которых мы передали прибывшим медикам. Всегда требуется дополнительно осмотреть комнаты, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку. Она не шевелилась, но ещё, как я заметил, дышала. Я не смог уйти, не взяв её с собой», — заявил сотрудник пожарно-спасательной части № 40 Павел Чевтайкин.
Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин предупредил владельцев машин, что во время холодов кошки и крысы могут искать убежище под капотом.