Автоэксперт Субботин напомнил, что зимой под капот может забраться кошка или крыса
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Водителям стоит обращать внимание на следы и другие признаки возможного проникновения животного в машину, отметил он в интервью Радио Sputnik.
«В целом сейчас подкапотные пространства довольно плотные, разместиться там трудно, забраться туда сложно. Животные могут скрываться разве что в больших автомобилях, где есть место под капотом», — уточнил Субботин.
По его словам, большую опасность также представляют крысы, которые с лёгкостью забираются под капот любой машины и могут серьёзно навредить автомобилю, поскольку перегрызают проводку. Поэтому очень важно не ставить автомобиль возле помоек, подытожил специалист.
Ранее Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.