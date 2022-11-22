Автоэксперт Субботин напомнил, что зимой под капот может забраться кошка или крыса

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин предупредил владельцев машин, что во время холодов кошки и крысы могут искать убежище под капотом.

Водителям стоит обращать внимание на следы и другие признаки возможного проникновения животного в машину, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«В целом сейчас подкапотные пространства довольно плотные, разместиться там трудно, забраться туда сложно. Животные могут скрываться разве что в больших автомобилях, где есть место под капотом», — уточнил Субботин.

По его словам, большую опасность также представляют крысы, которые с лёгкостью забираются под капот любой машины и могут серьёзно навредить автомобилю, поскольку перегрызают проводку. Поэтому очень важно не ставить автомобиль возле помоек, подытожил специалист.

Ранее Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.