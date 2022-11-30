В Ленобласти похолодает до -15 °С в ночь на 1 декабря

В Ленинградской области ожидается похолодание до -10...-15 °С в ночь на четверг, 1 декабря.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Днём температура воздуха составит -3...-8 °С. Местами осадки в виде снега, погода облачная с прояснениями.

Тем временем в Ставропольском крае до вечера 1 декабря действует метеопредупреждение, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Усиление ветра может составить до 20 м/с. Местных жителей призвали проявлять внимательность.

Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.