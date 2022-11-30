Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
- globallookpress.com
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
По прогнозу, температура воздуха 1 и 2 декабря будет на 10 °С ниже нормы.
В четверг будет пасмурно, -16...-17 °С днём, -19...-23 °С ночью.
В пятницу ожидается солнечный день, -18...-20 °С. В ночное время -23...-25 °С.
Тем временем в Самарской области в ночь на четверг прогнозируют -10...-15 °С, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.
Днём 1 декабря в регионе ожидают -5...-10 °С, слабый северный ветер 3—8 м/с.
Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.