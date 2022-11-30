Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу, температура воздуха 1 и 2 декабря будет на 10 °С ниже нормы.

В четверг будет пасмурно, -16...-17 °С днём, -19...-23 °С ночью.

В пятницу ожидается солнечный день, -18...-20 °С. В ночное время -23...-25 °С.

Тем временем в Самарской области в ночь на четверг прогнозируют -10...-15 °С, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Днём 1 декабря в регионе ожидают -5...-10 °С, слабый северный ветер 3—8 м/с.

Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.