В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра 22 м/с

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В Крыму в ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение.
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра 22 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В республике до 1 декабря возможно усиление северо-восточного ветра. Порывы могут достигать 17—22 м/с.

Тем временем в Приморском крае в пятницу, 2 декабря, ожидается повышение температуры воздуха, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет. Днём — -5...-11 °С, на севере — -12...-17 °С.

В ночь на субботу, 3 декабря, прогнозируется -15…-23 °C, на северо-востоке местами до -28 °C.

Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.

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