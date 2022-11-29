Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве
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«Состояние стабильное», — сказала она.
По словам Калимбет, Светличную госпитализировали, потому что она плохо себя почувствовала.
«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», — сказала собеседница.
Невестка уточнила, что актриса в больнице с 25 ноября, как только её состояние улучшится, Светличную выпишут.