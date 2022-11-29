Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве. Её состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет.

«Состояние стабильное», — сказала она.

По словам Калимбет, Светличную госпитализировали, потому что она плохо себя почувствовала.

«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», — сказала собеседница.

Невестка уточнила, что актриса в больнице с 25 ноября, как только её состояние улучшится, Светличную выпишут.