Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве

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Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве. Её состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет.
Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Состояние стабильное», — сказала она.

По словам Калимбет, Светличную госпитализировали, потому что она плохо себя почувствовала.

«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», — сказала собеседница.

Невестка уточнила, что актриса в больнице с 25 ноября, как только её состояние улучшится, Светличную выпишут.

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