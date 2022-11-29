В Омской области объявили штормовое предупреждение в связи с аномальными холодами

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на территории Омской области действует штормовое предупреждение, связанное с аномально холодной погодой.

Об этом сообщает gorod55.ru.

«С 27 ноября опасное явление «аномально холодная погода» наблюдается в северных районах области. Отклонение среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений составляет 10—17 °С», — прокомментировала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Уточняется, что минувшей ночью температура воздуха местами понижалась до -32 °С.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе отменили действие особого противопожарного режима. Об этом информирует «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ожидается ледяной дождь 29 ноября, после чего в регион начнёт вторгаться антициклон, который принесёт арктический воздух и усиление ветра до 15—18 м/с, местами до 23 м/с.