В Приморье ожидается ледяной дождь и сильный ветер 29 ноября

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Согласно данным Примгидромета, после ледяного дождя во второй половине дня 29 ноября на территорию Приморского края начнёт вторгаться антициклон, который принесёт арктический воздух. Ветер усилится до 15—18 м/с, местами до 23 м/с.
В Приморье ожидается ледяной дождь и сильный ветер 29 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Marina Andriychuk / EyeEm

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«В среду, 30 ноября, в центральных районах сохранится небольшой снег, почти повсеместно сильный ветер. Температурный фон существенно понизится и будет ниже нормы на 2—4 °C: ночью -16...-22 °C, на северо-востоке до -25 °C, на побережье -10...-15 °C, днём -10...-17 °C, на севере до -21 °C. Завтра в столице Приморья день будет без осадков, мороз и сильный ветер», — добавили синоптики.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области сохранятся ночные морозы до -31 °С.

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