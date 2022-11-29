В Приморье ожидается ледяной дождь и сильный ветер 29 ноября

Согласно данным Примгидромета, после ледяного дождя во второй половине дня 29 ноября на территорию Приморского края начнёт вторгаться антициклон, который принесёт арктический воздух. Ветер усилится до 15—18 м/с, местами до 23 м/с.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«В среду, 30 ноября, в центральных районах сохранится небольшой снег, почти повсеместно сильный ветер. Температурный фон существенно понизится и будет ниже нормы на 2—4 °C: ночью -16...-22 °C, на северо-востоке до -25 °C, на побережье -10...-15 °C, днём -10...-17 °C, на севере до -21 °C. Завтра в столице Приморья день будет без осадков, мороз и сильный ветер», — добавили синоптики.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области сохранятся ночные морозы до -31 °С.