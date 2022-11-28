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Косметолог Колпакова посоветовала не растирать мокрые волосы полотенцем

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Косметолог Юлия Колпакова дала рекомендации по мытью волос.
Косметолог Колпакова посоветовала не растирать мокрые волосы полотенцем
  • Gettyimages.ru

В беседе с sovainfo.ru она посоветовала сначала расчесать волосы, чтобы их было легче мыть. Температура воды должна быть около +40 °С.

Как считает эксперт, мыть волосы лучше два раза — первый этап уберёт грязь и жир, второй поможет очистить волосы более глубоко.

На влажные волосы можно нанести кондиционер, бальзам или маску.

По словам Колпаковой, растирать мокрые волосы полотенцем не нужно — можно просто «стянуть» влагу сверху вниз промакивающими движениями.

Мыть волосы желательно по мере загрязнения.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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