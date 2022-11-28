Синоптик Шувалов спрогнозировал усиление морозов в Петербурге

Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал усиление морозов в Санкт-Петербурге.

«Снег пока точно не растает, так как морозы вновь прибавят, и в Петербурге будет с 1 декабря снова -10 °С», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Тем временем в Удмуртии предстоящей ночью температура воздуха составит -12…-17 °С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра. Днём — -8...-13°С.

Ночью в среду, 30 ноября, в республике прогнозируется -9...-14 °С. Дневные температуры составят -7...-12 °С.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4 °С.