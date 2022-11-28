Синоптик Позднякова предупредила о ночных морозах до -13 °С в Москве на текущей неделе
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
«На этой неделе морозы будут усиливаться, при переменной облачности в середине недели осадков у нас уже не ожидается, температура в ночные часы будет понижаться градусов до -8...-13, дневная температура в пределах -4...-10 °С. Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то градуса на четыре. Погода будет сухой, но довольно морозной», — рассказала синоптик.
По словам Поздняковой, в середине недели будет преобладать переменная облачность.
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