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Синоптик Позднякова предупредила о ночных морозах до -13 °С в Москве на текущей неделе

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4 °С.
Синоптик Позднякова предупредила о ночных морозах до -13 °С в Москве на текущей неделе
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«На этой неделе морозы будут усиливаться, при переменной облачности в середине недели осадков у нас уже не ожидается, температура в ночные часы будет понижаться градусов до -8...-13, дневная температура в пределах -4...-10 °С. Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то градуса на четыре. Погода будет сухой, но довольно морозной», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, в середине недели будет преобладать переменная облачность.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.

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