В Курганской области ожидаются ночные морозы до -34 °С

В Курганской области в ночь на вторник, 29 ноября, температура воздуха может составить -24...-29 °С, при прояснении до -34 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Днём во вторник ожидается -15...-20 °С.

Похолодание прогнозируют и в Татарстане. Ночью температура воздуха составит до -21 °С, передаёт inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Днём ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4 °С.