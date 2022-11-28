В Курганской области ожидаются ночные морозы до -34 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
Днём во вторник ожидается -15...-20 °С.
Похолодание прогнозируют и в Татарстане. Ночью температура воздуха составит до -21 °С, передаёт inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
Днём ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4 °С.