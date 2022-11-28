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В Челябинской области сохранятся ночные морозы до -31 °С

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В ряде районов Челябинской области по ночам сохранятся сильные морозы.
В Челябинской области сохранятся ночные морозы до -31 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на вторник, 29 ноября, температура в Челябинской области понизится до -26 °С, а в низинах до -31 °С. Ночью 30 ноября столбик термометра будет опускаться до -28 °С. В среду днём потеплеет до -11 °С, начнёт идти снег», — заявили в областном ЦГМС.

Тем временем в Хабаровском крае за несколько дней выпало до 70% месячной нормы осадков. Причина происходящего — циклон, передаёт ОТР.

Во вторник в регион должен прийти новый циклон, который будет сопровождаться ветром и похолоданием до -23 °С.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4 °С.

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