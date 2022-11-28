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Синоптик Паршина спрогнозировала температуру в декабре в пределах нормы в Европейской России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в декабре на Европейской части страны температура будет в пределах климатической нормы.
Синоптик Паршина спрогнозировала температуру в декабре в пределах нормы в Европейской России
  • АГН «Москва»

В частности, в Москве преобладающая температура ночью установится на уровне -5...-10 °С, днём — 0...-5 °С. При похолоданиях возможны 20-градусные морозы ночью, а дневные температуры будут в пределах -10 °С. Возможны снегопады, сказала специалист «Российской газете».

Примерно такая же погода, но на градус холоднее, ожидается на северо-западе — в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях, отметила Паршина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе на текущей неделе прогнозируются морозы до -15 °С.

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