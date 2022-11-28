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Синоптик Вильфанд рассказал, что в Московском регионе ожидаются морозы до -15 °С

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Морозы до -15 °С прогнозируются в Московском регионе на текущей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со среды, 30 ноября, температура воздуха ночью будет достигать -10...-15 °С, днём — до -9 °С.

«Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшую неделю.

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