Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве и области на неделю
- РИА Новости
По его словам, неделя начнётся под действием антициклона с повышенным давлением.
«Москву и Подмосковье всю ближайшую неделю ожидает погода без осадков. В среду и четверг будут морозы -10...-15 °С в утренние часы. Дневная температура порядка -7...-9 °С», — считает метеоролог.
По его словам, это на шесть-семь градусов ниже «температур, обычных для этого времени года».
«Что касается хмурого неба, что довлеет над нами, то в понедельник-вторник, скорее всего, будет такая же погода, с таким же небом, но в среду уже ожидается прояснение. Надеюсь, что в среду и четверг москвичи увидят солнце», — заключил собеседник RT.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с началом календарной зимы в Москве ожидается усиление морозов.