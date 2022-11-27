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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве и области на неделю

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Анастасия Белоусова
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшую неделю.
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве и области на неделю
  • РИА Новости

По его словам, неделя начнётся под действием антициклона с повышенным давлением.

«Москву и Подмосковье всю ближайшую неделю ожидает погода без осадков. В среду и четверг будут морозы -10...-15 °С в утренние часы. Дневная температура порядка -7...-9 °С», — считает метеоролог.

По его словам, это на шесть-семь градусов ниже «температур, обычных для этого времени года».

«Что касается хмурого неба, что довлеет над нами, то в понедельник-вторник, скорее всего, будет такая же погода, с таким же небом, но в среду уже ожидается прояснение. Надеюсь, что в среду и четверг москвичи увидят солнце», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с началом календарной зимы в Москве ожидается усиление морозов.

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