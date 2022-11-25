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Синоптик Шувалов спрогнозировал ослабление сильных дождей в Крыму к 26 ноября

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Синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал о погоде в Крыму в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал ослабление сильных дождей в Крыму к 26 ноября
  • РИА Новости

«Уже в субботу в течение дня дожди в Крыму будут ослабевать — это понятно, фронтальный раздел уходит восточнее и потом начинает накрывать побережье Турции, Черноморское побережье Кавказа и потом дальше до Грузии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Шувалов, к концу дня субботы дожди станут кратковременными.

Вместе с тем, считает эксперт, путешественникам лучше воздержаться от похода в горы, так как возможен сход селей.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.

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