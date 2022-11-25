РЭО обратился в Минкультуры с просьбой популяризировать осознанное потребление в кино

Российский экологический оператор (РЭО) направил письмо в Минкультуры с просьбой активнее освещать в отечественных фильмах темы раздельного сбора отходов, переработки и бережного отношения к окружающей среде.

Об этом информирует «Российская газета».

«В киноиндустрии такие тренды, как осознанное потребление и экологичный образ жизни, практически никак не отображены. При этом в год в России выходит более 1 тыс. фильмов. Аудитория этих фильмов может исчисляться миллионами россиян», — говорится в письме.

В РЭО отмечают, что без участия граждан в раздельном сборе отходов невозможно создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая уже к 2030 году обеспечила бы сортировку 100% отходов и снижение объёма отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.