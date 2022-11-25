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РЭО обратился в Минкультуры с просьбой популяризировать осознанное потребление в кино

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Российский экологический оператор (РЭО) направил письмо в Минкультуры с просьбой активнее освещать в отечественных фильмах темы раздельного сбора отходов, переработки и бережного отношения к окружающей среде.
РЭО обратился в Минкультуры с просьбой популяризировать осознанное потребление в кино
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Об этом информирует «Российская газета».

«В киноиндустрии такие тренды, как осознанное потребление и экологичный образ жизни, практически никак не отображены. При этом в год в России выходит более 1 тыс. фильмов. Аудитория этих фильмов может исчисляться миллионами россиян», — говорится в письме.

В РЭО отмечают, что без участия граждан в раздельном сборе отходов невозможно создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая уже к 2030 году обеспечила бы сортировку 100% отходов и снижение объёма отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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