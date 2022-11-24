Узнать больше

Синоптик Варакин констатировал наступление зимы на 75% территории России

Короткая ссылка
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о наступлении зимы на большей части территории России.
Синоптик Варакин констатировал наступление зимы на 75% территории России
  • Gettyimages.ru
  • © Raisa Liashok / EyeEm

По его словам, примерно на 75% территории России стоит уже вполне зимняя погода со стабильным снежным покровом.

«К началу декабря в целом по Среднему Уралу температура опустится до -25 °С. В Коми и по ХМАО это до -30...-35 °С, а если туда дальше, так сказать, на Красноярский край, то уже и -35, и -40 °С. Так что зима вовсю идёт», — добавил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Также стало известно, что в Курганской области 26 и 27 ноября может похолодать до -30 °С в ночное время, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС. Днём ожидается до -20 °С, возможен неустойчивый слабый ветер.

Ранее сообщалось, что на Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить