Синоптик Варакин констатировал наступление зимы на 75% территории России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о наступлении зимы на большей части территории России.

По его словам, примерно на 75% территории России стоит уже вполне зимняя погода со стабильным снежным покровом.

«К началу декабря в целом по Среднему Уралу температура опустится до -25 °С. В Коми и по ХМАО это до -30...-35 °С, а если туда дальше, так сказать, на Красноярский край, то уже и -35, и -40 °С. Так что зима вовсю идёт», — добавил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Также стало известно, что в Курганской области 26 и 27 ноября может похолодать до -30 °С в ночное время, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС. Днём ожидается до -20 °С, возможен неустойчивый слабый ветер.

Ранее сообщалось, что на Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены.