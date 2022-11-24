Узнать больше

В Подмосковье выдали более 325 тысяч «Пушкинских карт»

Короткая ссылка
Более 325 тыс. «Пушкинских карт» получили в Московской области в 2022 году.
В Подмосковье выдали более 325 тысяч «Пушкинских карт»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.

«К программе в регионе уже подключились 334 организации культуры», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Между тем стало известно, что с начала 2023 года москвичи смогут вызывать социальное такси Мосгортранса с помощью приложения «Московский транспорт». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передаёт «Москва 24».

Ликсутов отметил, что столичные власти развивают пассажирские сервисы по поручению мэра Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что более 700 тыс. москвичей присоединились к столичному проекту «Электронный дом» за два года работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить