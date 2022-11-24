В Подмосковье выдали более 325 тысяч «Пушкинских карт»

Более 325 тыс. «Пушкинских карт» получили в Московской области в 2022 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.

«К программе в регионе уже подключились 334 организации культуры», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Между тем стало известно, что с начала 2023 года москвичи смогут вызывать социальное такси Мосгортранса с помощью приложения «Московский транспорт». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передаёт «Москва 24».

Ликсутов отметил, что столичные власти развивают пассажирские сервисы по поручению мэра Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что более 700 тыс. москвичей присоединились к столичному проекту «Электронный дом» за два года работы.