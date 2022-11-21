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Участниками проекта «Электронный дом» стали более 700 тысяч москвичей за два года

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Более 700 тыс. москвичей присоединились к столичному проекту «Электронный дом» за два года работы. С его помощью горожане узнают необходимую информацию о своём доме, взаимодействуют с УК и соседями, проводят онлайн-собрания собственников.

С начала года услугами платформы начали пользоваться порядка 400 тыс. человек, сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в 2021 году на платформе «Электронный дом» организовали 92 онлайн-собрания собственников, а до конца 2022-го их суммарно наберётся около 700.

Также в рамках пилотного проекта продолжается тестирование умных домофонов посредством приложения «Электронный дом Москва», направляющих звонок на смартфон и позволяющих дистанционно открывать дверь.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

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