Участниками проекта «Электронный дом» стали более 700 тысяч москвичей за два года
С начала года услугами платформы начали пользоваться порядка 400 тыс. человек, сообщает издание «Вести Подмосковья».
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в 2021 году на платформе «Электронный дом» организовали 92 онлайн-собрания собственников, а до конца 2022-го их суммарно наберётся около 700.
Также в рамках пилотного проекта продолжается тестирование умных домофонов посредством приложения «Электронный дом Москва», направляющих звонок на смартфон и позволяющих дистанционно открывать дверь.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.