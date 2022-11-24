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Синоптики спрогнозировали снегопады в Челябинской области до 25 ноября

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Согласно данным ЦГМС по Челябинской области, до конца 24 ноября и ночью 25 ноября в регионе продолжатся сильные снегопады. Местами отмечаются гололёдные явления.
Синоптики спрогнозировали снегопады в Челябинской области до 25 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

Об этом пишет URA.RU.

«Днём 24 ноября и в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов области ожидается сильный снег, местами очень сильный. В отдельных районах метели и снежные заносы», — сообщили в областном гидрометцентре.

Наряду с этим стало известно, что синоптики обновили прогноз по мощному снегопаду в Приморском крае 28—29 ноября. Об этом информирует ИА PrimaMedia.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, в конце месяца ожидаются одновременно дождь, снег и гололедица.

Ранее сообщалось, что на Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены. Об этом заявил глава региона Роман Копин.

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