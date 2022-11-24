Синоптики спрогнозировали снегопады в Челябинской области до 25 ноября
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Об этом пишет URA.RU.
«Днём 24 ноября и в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов области ожидается сильный снег, местами очень сильный. В отдельных районах метели и снежные заносы», — сообщили в областном гидрометцентре.
Наряду с этим стало известно, что синоптики обновили прогноз по мощному снегопаду в Приморском крае 28—29 ноября. Об этом информирует ИА PrimaMedia.
По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, в конце месяца ожидаются одновременно дождь, снег и гололедица.
Ранее сообщалось, что на Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены. Об этом заявил глава региона Роман Копин.