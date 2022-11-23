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В Ульяновской области направят более 543 млн рублей на развитие сферы культуры

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В Ульяновской области в 2023 году направят более 543 млн рублей из бюджетов всех уровней на развитие сферы культуры.
В Ульяновской области направят более 543 млн рублей на развитие сферы культуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на областное управление культуры и организации досуга населения.

В частности, в следующем году в Ульяновске откроется шестая модельная библиотека.

Кроме того, в Ульяновском городском архиве запланирован ремонт и установка системы автоматического пожаротушения.

Как ожидается, будет профинансировано развитие парков «Прибрежный», «Владимирский сад» и «Семья».

Тем временем в Удмуртии продолжают принимать заявки на участие в региональном отборочном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

К настоящему времени принято 40 заявок из пяти городов и 12 районов.

Ранее сообщалось, что в Якутске открыли творческий кластер «Квартал труда».

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