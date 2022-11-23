В Ульяновской области направят более 543 млн рублей на развитие сферы культуры
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на областное управление культуры и организации досуга населения.
В частности, в следующем году в Ульяновске откроется шестая модельная библиотека.
Кроме того, в Ульяновском городском архиве запланирован ремонт и установка системы автоматического пожаротушения.
Как ожидается, будет профинансировано развитие парков «Прибрежный», «Владимирский сад» и «Семья».
Тем временем в Удмуртии продолжают принимать заявки на участие в региональном отборочном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
К настоящему времени принято 40 заявок из пяти городов и 12 районов.
Ранее сообщалось, что в Якутске открыли творческий кластер «Квартал труда».