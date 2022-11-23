В Якутске открыли творческий кластер «Квартал труда»

В Якутске начал работу творческий кластер «Квартал труда». Свои проекты там будут представлять более 150 резидентов в области информационных технологий, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики.

Об этом сообщает ОТР.

«Те возможности, которые здесь есть, те площадки, студия звукозаписи, да, на неё мы уже записались. Обрадовал всех наших носителей. Мы сейчас будем записывать и фольклор, а как бы оцифровку будем делать», — заявил Илаан Кындыкан, резидент кластера, автор проекта «Кындыкан».

Также стало известно, что крымские театры привлекли более 285 тыс. зрителей с начала 2022 года, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

«Крымскими театрами в 2022 году проведено свыше 1400 мероприятий, созданы 19 новых постановок спектаклей и концертных программ», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».