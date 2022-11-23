В Якутске открыли творческий кластер «Квартал труда»
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«Те возможности, которые здесь есть, те площадки, студия звукозаписи, да, на неё мы уже записались. Обрадовал всех наших носителей. Мы сейчас будем записывать и фольклор, а как бы оцифровку будем делать», — заявил Илаан Кындыкан, резидент кластера, автор проекта «Кындыкан».
Также стало известно, что крымские театры привлекли более 285 тыс. зрителей с начала 2022 года, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
«Крымскими театрами в 2022 году проведено свыше 1400 мероприятий, созданы 19 новых постановок спектаклей и концертных программ», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».