В Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин»

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».

Об этом сообщает ОТР.

«Начинали мы с 30 номинантов, сейчас их 107. Начинали мы с 10 театров, а сейчас в нашей орбите 37. При этом в России 40 театров, которые так или иначе связаны с оперными постановками», — заявил Игорь Тарасов, генеральный директор премии.

Лауреатами премии становятся оперные исполнители, театральные коллективы, постановки последнего сезона. Номинаций семь: «Дебют», «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость», «Роль второго плана», «Состав» и «Событие» — передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что лауреатами междугородной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены» в 2022 году стали Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.