В кинотеатрах выйдет цикл исторических фильмов о русских правителях

Режиссёр картины «Пётр I: Последний царь и первый император» Андрей Кравчук планирует снять киноцикл о русских правителях. В производстве уже находятся ленты о Екатерине I и Анне Иоанновне.

Постановщик принял решение о создании исторического цикла фильмов после успеха картины о Петре I.

«Пётр I: Последний царь и первый император» стала первой картиной в цикле исторических фильмов под названием «Русь». Начинали мы делать его отдельно, потом возникла мысль для создания такого цикла проектов, и поэтому сейчас с ними с удовольствием работаю», — отметил Кравчук.

В цикл войдут также ленты о Елизавете Петровне, Анне Иоанновне, Екатерине I и других значимых личностях.

Картина «Пётр I: Последний царь и первый император» собрала во время проката 210 млн рублей. На «Кинопоиске» рейтинг у фильма — 7/10. Это один из лучших показателей для неигровых российских фильмов, выходивших в кинопрокат. Авторы ленты признались, что не ожидали подобного успеха.

«Мы надеялись на то, что фильм зрителям понравится. И когда делаешь фильм, всегда хочется, чтобы на него пошло как можно больше людей. Но сейчас тот успех, который идёт в кинотеатрах, является наградой за наши труды и огромной радостью», — говорит режиссёр ленты.

Картина представляет собой масштабную реконструкцию, в которой детально воссозданы исторические события XVII и XVIII веков.

Действие большей части фильма разворачивается в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Для постановщика картины было важно показать величие города на Неве.

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