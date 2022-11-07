Без конкурентов: «Сердце пармы» стало самым кассовым российским фильмом 2022 года

Российский исторический фильм с элементами фэнтези «Сердце пармы» со сборами в размере почти 700 млн рублей стал самой кассовой российской лентой 2022 года, а также самым успешным проектом, вышедшим с момента ухода крупных голливудских студий с российского рынка. Картина Антона Мегердичева о противостоянии Великого княжества Московского и уральской пармы пятую неделю сохраняет лидерство в прокате.

Исторический эпос Антона Мегердичева «Сердце пармы», вышедший в прокат 6 октября, за минувшие выходные собрал более 105 млн рублей и с общими сборами в размере 695 млн рублей стал самым кассовым российским фильмом, показ которого на больших экранах стартовал в 2022 году. Лента уже пять недель удерживает первую строчку по сборам в отечественных кинотеатрах.

При этом абсолютное лидерство по сборам с начала 2022-го сохраняется за фильмом «Последний богатырь: Посланник тьмы» (более 2,2 млрд рублей), однако его релиз состоялся 23 декабря 2021 года, а основной доход пришёлся на новогодние праздники. Замыкает тройку лидеров мартовская анимация про домового «Финник», собравшая в прокате более 440 млн рублей.

Впрочем, по итогам проката «Сердце пармы», скорее всего, не окупится, ведь для этого картине с бюджетом в 714 млн рублей необходимо набрать как минимум вдвое больше. При этом так долго, как картина Мегердичева, в топе российского проката лидерство сохранял лишь «Аватар» Джеймса Кэмерона.

После отказа крупных голливудских студий выпускать свои новые картины в России кинотеатры лишились большого количества зрителей. Ожидалось, что фильм Мегердичева сможет снова привести аудиторию в кинозалы.

«Готовя проект к выпуску, мы прекрасно понимали, что на «Парме» лежит двойная ответственность. «Сердце пармы» — главная надежда индустрии в этом году, это картина, которая может стать локомотивом кинотеатрального смотрения. Маркетинг релиза строился по принципу самых крупных отечественных блокбастеров с корректировкой на изменение рекламного ландшафта… Мы верим, что «Сердце пармы» станет предвестником будущих прокатных успехов отечественного кино», — заявил «Бюллетеню кинопрокатчика» генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Он также отмечал, что кассовые сборы фильма в прокате по итогам первых выходных доказали, что «люди хотят и готовы ходить в кино на по-настоящему качественные отечественные картины».

© Кадр из фильма «Сердце пармы» (2022)

В первые выходные «Сердце пармы» показало лучший старт с начала года — около 140 млн рублей. Такого доминирования в российских кинотеатрах не демонстрировала ни одна картина с прошлого декабря — «Последний богатырь» тогда на старте взял более 307 млн. Учитывая график премьер 2022 года, превзойти эти результаты вряд ли кому-то удастся.

«Сегодня как никогда нашему кино нужен успех — не только потому, что наше «Сердце пармы» — по-настоящему зрелищный фильм, снятый для большого экрана. Прорыв нужен буквально всем — и аудитории, и индустрии, и кинотеатрам, в которые наконец активно возвращается зритель. Сегодняшнюю ситуацию проката не с чем сравнивать — мы находимся в беспрецедентной точке отсчёта, мы делаем всё возможное, чтобы поддержать фильм, и эта точка уже стала началом нового возвращения зрителя в российские кинотеатры, что видно по результатам первого уик-энда», — цитирует продюсера Антона Златопольского «Бюллетень кинопрокатчика».

Несмотря на успехи в прокате, мнения зрителей по поводу картины разделились. «Сердце пармы» практически поделило аудиторию на два полюса.

«Да, крутой фильм. Бои поставлены шикарно. Дорого смотрится. Лучший наш исторический фильм», — отметил один из пользователей YouTube.

Другой хвалит игру исполнителей ключевых ролей, постановку боёв, масштабные декорации. Сюжет ленты он охарактеризовал как «средневековые феодальные разборки с вкраплениями фэнтези».

Ругают «Сердце пармы» в основном за отступления от книжной основы — не всем пришлись по вкусу изменения, внесённые в сюжет романа Алексея Иванова.

«Не понимаю, как Иванов мог ругать сериал «Тобол» за то, что из него выкинули все сильные авторские сюжетные ходы, но принять «Сердце пармы», где вообще исказили всю сюжетную линию, а из сложного трагического эпика состряпали слезливую кулстори для домохозяек», — возмущается пользователь соцсетей.

Ещё один автор отметил, что в экранизации не раскрыты должным образом важные сюжетные линии — более органично история смотрелась бы в формате сериала.

«Такое произведение не уложить в 2,5 часа ну вообще никак. Выбросили очень важные сюжетные нитки, порезали ключевых персонажей (Вольгу, Юмшана) и сделали акцент на мистику совсем не там, где надо. Удалили или не снимали все сцены со зверствами московитов (тем не менее «плохие» язычники вырезают сердца чуть ли не трижды за фильм), налили излишек слоумо и батальных сцен, самого прошаренного типа (Калину) сделали Ваней-дурачком… Не делайте больше так. Режиссёр — бездарь», — выразил недовольство другой блогер.

Между тем планируется выход и сериальной версии «Сердца пармы», которая должна расширить мир и добавить сюжетные ветки в киноадаптацию. По словам Антона Мегердичева, изначально был снят пятичасовой фильм, из которого впоследствии склеили 2,5-часовой полный метр. Некоторые не вошедшие эпизоды будут использованы при работе над сценарием.

«Был написан сценарий фильма — сначала Сергеем Бодровым — старшим, потом Ильёй Тилькиным. Я приступил к работе, когда уже был вариант Тилькина. Но стояла задача сделать ещё и сериал. И мы, базируясь на книге, стали в этот сценарий включать некие истории, которые разрослись бы до сериала. В результате получился восьмисерийный сценарий, где было жёлтым выделено то, что для кино. Потом на монтаже всё несколько раз перемешалось. Что-то из сериала ушло в киноверсию, что-то вышло из неё со словами: «Ну, наверное, это возьмём в сериал», — рассказал Мегердичев в интервью «Ведомостям».

По состоянию на ноябрь 2022 года топ-5 отечественных фильмов, собравших самую большую кассу в прокате, выглядит следующим образом: пятое место занимает лента «Последний богатырь: Корень зла» с результатом в 2,05 млрд рублей. Финальный фильм трилогии, «Последний богатырь: Посланник тьмы», заработал более 2,2 млрд и оказался на четвёртом месте. На третьей строчке — исторический блокбастер «Т-34» Алексея Сидорова с 2,27 млрд рублей. Серебро — у картины автора «Сердца пармы» Антона Мегердичева «Движение вверх», заработавшей 2,9 млрд. На первом месте расположился «Холоп» Клима Шипенко с суммой 3,078 млрд рублей. «Сердце пармы» пока находится на 42-й строчке рейтинга.