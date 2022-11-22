Артист ДНР Руслан Слабунов рассказал о вступлении в Союз театральных деятелей России

Заслуженный артист Украины Руслан Слабунов, служащий в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна, в разговоре с RT прокомментировал вступление артистов из ДНР в Союз театральных деятелей России.

Корреспонденту RT артист рассказал, что членство открывает для творческих людей большие возможности.

«Мы теперь знаем, что у нас появится больше вариантов и больше возможностей по гастролям, по обмену опытом, даже просто по устройству на работу. Союз позволяет всем артистам, творческим людям быть более уверенными в завтрашнем дне», — говорит Руслан Слабунов.

Он также отметил, что это второе масштабное и радостное событие для него. Первым он назвал присоединение ДНР к России.

Слабунов уточнил, что окончательно артисты станут членами Союза уже на этой неделе.

«Думаю, это случится буквально на днях, потому что мы уже заключаем контракты с другими театрами на приезд наших спектаклей, на участие в разных фестивалях. Уже процесс пошёл, и дорога открыта», — заключил Слабунов.

Во вторник, 22 ноября, Союз театральных деятелей России торжественно вручил членские билеты артистам Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. На мероприятии присутствовали министр культуры ДНР Михаил Желтяков, а также генеральный директор и худрук Театра имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.