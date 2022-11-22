Артисты из ДНР вступили в Союз театральных деятелей России
- Gettyimages.ru
- © Nattawat Chakreyanan / EyeEm
Наталья Волкова, генеральный директор и художественный руководитель донецкого театра, в беседе с RT отметила, что вступление в союз — почётное и значимое событие для театральных деятелей из ДНР.
«Очень важное, почётное и очень значимое событие. Мы сохранили свой союз театральных деятелей — Донецкой Народной Республики. Мы получили свидетельство под номером один, уже будучи в статусе республики. Для нас очень важно было сохранить этот союз», — отметила Волкова.
Она убеждена, что данное событие расширит творческие возможности Донецкого музыкально-драматического театра, а именно — позволит его артистам чаще принимать участие в различных фестивалях и мастер-классах, а также поспособствует установлению связи с коллегами и обмену опытом.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».