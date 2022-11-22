Артисты из ДНР вступили в Союз театральных деятелей России

Во вторник, 22 ноября, состоялась торжественная церемония вступления артистов Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна в Союз театральных деятелей России.

Наталья Волкова, генеральный директор и художественный руководитель донецкого театра, в беседе с RT отметила, что вступление в союз — почётное и значимое событие для театральных деятелей из ДНР.

«Очень важное, почётное и очень значимое событие. Мы сохранили свой союз театральных деятелей — Донецкой Народной Республики. Мы получили свидетельство под номером один, уже будучи в статусе республики. Для нас очень важно было сохранить этот союз», — отметила Волкова.

Она убеждена, что данное событие расширит творческие возможности Донецкого музыкально-драматического театра, а именно — позволит его артистам чаще принимать участие в различных фестивалях и мастер-классах, а также поспособствует установлению связи с коллегами и обмену опытом.

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