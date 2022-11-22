Синоптик Тишковец рассказал, когда закончится ледяной дождь в столичном регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT прокомментировал «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за гололедицы.

«Причиной стало прохождение тёплого атмосферного фронта, в зоне которого, в нижнем пограничном слое, сформировалась так называемая линза тепла, из-за чего переохлаждённые осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, при температуре -1 °C замерзают, покрывают дороги, тротуары, ветки деревьев своеобразным ледяным панцирем», — объяснил синоптик.

По его оценкам, толщина льда в течение дня увеличится до 3—6 мм.

«В Москве ледяной дождь начался в 9 утра и продолжается до сих пор. Закончится к 14—15 часам, после моросящие осадки перейдут в слабый дождь. Вероятность ледяных дождей сохранится и в среду», — уточнил он.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.