«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.

Об этом говорится в прогностической карте.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в заявлении.

Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с kp.ru рассказал, что ледяных дождей в Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидать не стоит.