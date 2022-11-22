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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом говорится в прогностической карте.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в заявлении.

Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с kp.ru рассказал, что ледяных дождей в Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидать не стоит.

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