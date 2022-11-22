Узнать больше

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у Соломоновых островов

Короткая ссылка
На Соломоновых островах зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть гонконгской обсерватории.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 10:03 по китайскому времени (05:03 мск).

Эпицентр колебаний находился в 56 км от столицы страны Хониары.

В материале сказано, что Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил оповещение, что из-за землетрясения возможно цунами в пределах 300 км от эпицентра.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.

Кроме того, подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы у Курильских островов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить