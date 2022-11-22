Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у Соломоновых островов
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 10:03 по китайскому времени (05:03 мск).
Эпицентр колебаний находился в 56 км от столицы страны Хониары.
В материале сказано, что Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил оповещение, что из-за землетрясения возможно цунами в пределах 300 км от эпицентра.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.
Кроме того, подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы у Курильских островов.