Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у Курильских островов
Отмечается, что эпицентр располагался в Тихом океане в 181 км восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп.
«Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы 22 ноября в 7:02 (23:02 понедельника мск)», — сказано в материале.
Кроме того, примерно через десять минут после первого «сейсмособытия» зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.