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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у Курильских островов

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано во вторник, 22 ноября, у Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр располагался в Тихом океане в 181 км восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп.

«Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы 22 ноября в 7:02 (23:02 понедельника мск)», — сказано в материале.

Кроме того, примерно через десять минут после первого «сейсмособытия» зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.

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