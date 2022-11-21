В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя
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«Согласно данным синоптиков, в городе ожидаются крайне сложные погодные условия: снегопад и ледяной дождь, местами гололёд, снежный накат, прирост снега может составить до 8 см. Городские службы переведены в режим повышенной готовности», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как ожидается плотный транспортный поток.
Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.
Ранее около 18 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя и ветра.