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В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих снегопада и ледяного дождя.
В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя
  • Gettyimages.ru
  • © Connie Mazur

«Согласно данным синоптиков, в городе ожидаются крайне сложные погодные условия: снегопад и ледяной дождь, местами гололёд, снежный накат, прирост снега может составить до 8 см. Городские службы переведены в режим повышенной готовности», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как ожидается плотный транспортный поток.

Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. 

Ранее около 18 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя и ветра.

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