Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества
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Об этом говорится на сайте администрации региона.
«Непогода привела к нарушению электроснабжения. Из-за ледяного дождя и ветра... без света остались более 17,8 тыс. жителей. Причины отключений — обледенение проводов и их обрывы, а также падение обледеневших деревьев», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что над устранением последствий работают 74 бригады филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».