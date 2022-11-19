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Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества

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Около 18 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя и ветра.
Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества
  • Gettyimages.ru
  • © Patti Carnelos / EyeEm

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Непогода привела к нарушению электроснабжения. Из-за ледяного дождя и ветра... без света остались более 17,8 тыс. жителей. Причины отключений — обледенение проводов и их обрывы, а также падение обледеневших деревьев», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что над устранением последствий работают 74 бригады филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».

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