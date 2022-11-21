Синоптик Позднякова заявила, что 22 ноября может стать самым тёплым днём недели в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 22 ноября может стать самым тёплым днём текущей недели в Москве.

«К нам выходит циклон с Балкан. С ним ожидается и повышение температур, и осадки в разной фазе», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Во вторник ожидается облачная погода, временами осадки, возможен и гололёд. Температура воздуха составит -1...+1 °С.

Тем временем в Удмуртии наступившая рабочая неделя может быть снежной, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Гидрометцентр России. Самые интенсивные осадки ожидаются в среду и в ночь на четверг. Днём в республике прогнозируют до -6 °С, ночью — до -14 °С.

Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что в начале текущей недели в Москве ожидается солнечная и морозная погода.