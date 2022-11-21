Спасатели попросили туристов не приближаться к активному вулкану Шивелуч на Камчатке

Спасатели в Камчатском крае обратились к туристам с призывом не приближаться к выбрасывающему пепел вулкану Шивелуч.

У Шивелуча отмечается повышенная сейсмичность. С вулкана сходят раскалённые лавины, что может свидетельствовать о подготовке к мощному пароксизмальному извержению, пишет newizv.ru.

В сообщении регионального МЧС России сказано, что вулкан и его окрестности стоит обходить в радиусе 15 км от вершины.

Как уточняется, в настоящее время угрозы населённым пунктам нет.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, зафиксированы выбросы раскалённой магмы с частотой до десяти взрывов в час, ожидаются лавовые потоки — об этом заявили в Институте вулканологии ДВО РАН.