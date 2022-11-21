Спасатели попросили туристов не приближаться к активному вулкану Шивелуч на Камчатке
- РИА Новости
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У Шивелуча отмечается повышенная сейсмичность. С вулкана сходят раскалённые лавины, что может свидетельствовать о подготовке к мощному пароксизмальному извержению, пишет newizv.ru.
В сообщении регионального МЧС России сказано, что вулкан и его окрестности стоит обходить в радиусе 15 км от вершины.
Как уточняется, в настоящее время угрозы населённым пунктам нет.
Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, зафиксированы выбросы раскалённой магмы с частотой до десяти взрывов в час, ожидаются лавовые потоки — об этом заявили в Институте вулканологии ДВО РАН.