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Спасатели попросили туристов не приближаться к активному вулкану Шивелуч на Камчатке

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Спасатели в Камчатском крае обратились к туристам с призывом не приближаться к выбрасывающему пепел вулкану Шивелуч.
Спасатели попросили туристов не приближаться к активному вулкану Шивелуч на Камчатке
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

У Шивелуча отмечается повышенная сейсмичность. С вулкана сходят раскалённые лавины, что может свидетельствовать о подготовке к мощному пароксизмальному извержению, пишет newizv.ru.

В сообщении регионального МЧС России сказано, что вулкан и его окрестности стоит обходить в радиусе 15 км от вершины.

Как уточняется, в настоящее время угрозы населённым пунктам нет.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, зафиксированы выбросы раскалённой магмы с частотой до десяти взрывов в час, ожидаются лавовые потоки — об этом заявили в Институте вулканологии ДВО РАН.

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