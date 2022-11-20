Геолог Махоткин прокомментировал извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Главный специалист ФГБУ «ВИМС» Иван Махоткин в беседе с RT прокомментировал ситуацию с извержением Ключевского вулкана на Камчатке.

«Это Камчатка. Активная вулканическая дуга, где постоянно происходят извержения. Ключевская сопка — один из самых больших вулканов мира, он постоянно извергается», — рассказал Махоткин.

Он отметил, что с точки зрения местных жителей в этом нет ничего необычного.

«Конечно, любое извержение — это опасно. Но это надо смотреть за динамикой. Тем более что Шивелуч более активен... Но вулкан находится в удалении от города, поэтому местному населению это не так опасно», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана.

Извержение началось в вершинной части кратера, из-за большой глубины вулкана (около 200 м) над кромкой видны только отдельные выбросы.

Высота Ключевского вулкана составляет 4800 м, это самый высокий действующий вулкан Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.