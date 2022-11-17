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Всероссийский фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдёт 22—27 ноября в Нижнем Новгороде

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Всероссийский театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдёт 22—27 ноября в Нижнем Новгороде.
Всероссийский фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдёт 22—27 ноября в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Пару сезонов у нас проводился фестиваль «Комедия на сценах нижегородских театров», который потом стал фестивалем «Премьеры сезона», а в прошлом году мою мечту поддержала администрация города, и она начала сбываться», — заявил директор нижегородского театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов.

Программа включает спектакли в жанре комедии из разных городов России.

Также стало известно, что в библиотеках Московской области в 2023 году состоится международный фестиваль «Я только малость объясню в стихе», посвящённый 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, передаёт телеканал «360».

В числе участников — поэты, художники и музыканты.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке осенью 2023 года пройдёт театральный фестиваль.

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