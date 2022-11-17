Во Владивостоке осенью 2023 года пройдёт театральный фестиваль

Во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября 2023 года пройдёт II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Участие в нём примут театры из восьми стран.

РИА Новости