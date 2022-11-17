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Во Владивостоке осенью 2023 года пройдёт театральный фестиваль

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Во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября 2023 года пройдёт II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Участие в нём примут театры из восьми стран.
Во Владивостоке осенью 2023 года пройдёт театральный фестиваль
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как уточнил народный артист России Евгений Миронов, фестиваль нужен Дальнему Востоку, артистам, студентам театральных вузов и зрителям.

«Наша цель — превратить Владивосток на время проведения фестиваля в театральную столицу России, а возможно, и АТР», — отметил Миронов.

Зрителей ждут не только театральные постановки, но и мастер-классы для студентов института искусств, актёров краевых театров и всех желающих.

Ранее Newinform сообщал, что столичный Ленком поставит хип-хоп-оперу.

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