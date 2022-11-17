Во Владивостоке осенью 2023 года пройдёт театральный фестиваль
- РИА Новости
Об этом пишет vostokmedia.com.
Как уточнил народный артист России Евгений Миронов, фестиваль нужен Дальнему Востоку, артистам, студентам театральных вузов и зрителям.
«Наша цель — превратить Владивосток на время проведения фестиваля в театральную столицу России, а возможно, и АТР», — отметил Миронов.
Зрителей ждут не только театральные постановки, но и мастер-классы для студентов института искусств, актёров краевых театров и всех желающих.
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