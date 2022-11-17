Метеоролог Шувалов спрогнозировал волну тепла в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал волну тепла в столичном регионе на следующей неделе.

«По некоторым прогностическим материалам выходит, что в начале следующей недели нас ждёт следующая волна тепла. Там бесконечная вереница южных циклонов. И уже во вторник, 22 ноября, мы попадём под влияние тёплого сектора, но, учитывая высокий снежный покров, слишком резкого потепления до больших плюсовых значений не будет», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, со вторника ожидается 0...+2 °С и осадки, в том числе ледяной дождь и мокрый снег.

«Вторая половина недели, может быть, обойдётся без осадков, но будет уже тёплая погода», — добавил Шувалов.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в ближайшую пятницу ожидается холодная зимняя погода.

«Температура будет на 3—4 °С ниже нормы. Это погода второй половины декабря. В Москве ночью ожидается -5...-7 °С. А в области — до -10 °С. Дневные температуры тоже невысокие — -4...-5 °С, а по области — до -7 °С», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается ухудшение погоды в выходные.