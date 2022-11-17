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В Крыму стартовали работы по реконструкции исторического центра Алупки

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Минкурортов Крыма и руководство Ялты запустили подготовительные работы по реконструкции исторического центра Алупки.
В Крыму стартовали работы по реконструкции исторического центра Алупки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Крым стал единственным регионом России, который выиграл два гранта на обустройство исторических центров городов — это Евпатория и его исторический центр «Малый Иерусалим» и Алупка, где сегодня прошёл осмотр исторического центра, начались предварительные работы», — сказано в сообщении.

Наряду с этим в московском парке «Кусково» завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов, передаёт НСН.

Водоёмы очистили от ила и мусора, вернув им исторический облик, а рядом сделали прогулочные дорожки. Мероприятия провели в рамках работ по сохранению и восстановлению парка.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали масштабную реставрацию музея Пушкина.

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